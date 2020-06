Объект ядерной программы — в Иране произошел взрыв на военной базе

В Иране произошел мощный взрыв на военной базе Парчин.

Вспышка было видно за много километров.

Взорвался резервуар с техническим газом на военном комплексе.

В этом районе расположены объекты, связанные с ядерной программой Ирана.

Место пожара окружили военные и сотрудники экстренных служб, которые занимаются тушением пожара.

First video report of a massive explosion with red light around Tehran, heard by many residents. Reports of a military outpost around there. #Iran pic.twitter.com/lQT4CPFLUC

— Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) June 25, 2020