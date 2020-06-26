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Факты / Происшествия

Объект ядерной программы — в Иране произошел взрыв на военной базе

В Иране произошел мощный взрыв на военной базе Парчин.

Вспышка было видно за много километров.

Взорвался резервуар с техническим газом на военном комплексе.

В этом районе расположены объекты, связанные с ядерной программой Ирана.

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Место пожара окружили военные и сотрудники экстренных служб, которые занимаются тушением пожара.

Ядерная программа Ирана

Иран возобновил разработку ядерного оружия, поэтому получил новые санкции от США и НАТО.

Власти США убеждена, что исключения из санкций для гражданской ядерной программы Ирана позволяют Тегерану дают доступ к технологиям, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия.

США может усилить напряженность в отношениях с другими сторонами, подписавшими ядерное соглашение с Ираном в 2015 году и пытались ее спасти, когда Америка вышла из нее.

Источник: The Guardian

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