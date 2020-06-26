25 июня гибридные силы РФ на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня.

Где стреляли по украинским позициям, рассказали в штабе Операции объединенных сил.

Командование Север

Враг дважды обстрелял наши позиции неподалеку Хутора Вольный Донецкой области. В вечернее время агрессор активизировался вблизи Крымского.

Также стреляли из гранатометов по Крымскому ночью 26 июня.

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Командование Восток

Противник вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия в пригороде Марьинки и на подступах к Новомихайловке.

Бой был у Широкино, где захватчики дважды стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потери ООС

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

По данным разведки, 25 июня украинские защитники ранили одного оккупанта.

К-2 уничтожили вражеские позиции

Боевая группа К-2 54-й ОМБр уничтожила минометные позиции боевиков. Сделали это в ответ на постоянный огонь террористов в этом районе по нашим позициям и мирном населении.

Разведчики установили точное расположение батареи, после чего ее накрыли огнем.

Полностью уничтожено огневую минометную позицию и жилое помещение врага.