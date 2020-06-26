25 июня гибридные силы РФ на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня.
Где стреляли по украинским позициям, рассказали в штабе Операции объединенных сил.
Командование Север
Враг дважды обстрелял наши позиции неподалеку Хутора Вольный Донецкой области. В вечернее время агрессор активизировался вблизи Крымского.
Также стреляли из гранатометов по Крымскому ночью 26 июня.
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Командование Восток
Противник вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия в пригороде Марьинки и на подступах к Новомихайловке.
Бой был у Широкино, где захватчики дважды стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Потери ООС
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
По данным разведки, 25 июня украинские защитники ранили одного оккупанта.
К-2 уничтожили вражеские позиции
Боевая группа К-2 54-й ОМБр уничтожила минометные позиции боевиков. Сделали это в ответ на постоянный огонь террористов в этом районе по нашим позициям и мирном населении.
Разведчики установили точное расположение батареи, после чего ее накрыли огнем.
Полностью уничтожено огневую минометную позицию и жилое помещение врага.