Сдал кум: в Черниговской области мужчина зарезал влюбленную пару

В городе Славутич Черниговской области 39-летний мужчина зарезал влюбленную пару — 34-летнюю женщину и ее 45-летнего сожителя.

Он и его жертвы выпивали вместе. Во время совместного застолья между ними возник конфликт. Мужчина зарезал ножом пару, спрятал их тела в пакеты, вывез в лес и закопал.

На помощь он позвал кума, совместно с которым они спрятали тела.

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После совершения преступления мужчина скрывался в селе Авдеевка Черниговской области и планировал бежать в РФ. Но его сдал в полицию кум.

Правоохранители задержали мужчину. Они открыли уголовное производство.

Мужчина признался в содеянном, но рассказал, что это была самооборона. Кроме того, погибшие, по его словам, пытались совершить кражу.

Сейчас следствие по делу продолжается. Если вину мужчины докажут, ему может грозить пожизненное заключение.

В Иршанске Житомирской области мужчина ранил ножом девять человек.

Сначала он набросился на одного человека, а затем — на других, которые стали свидетелями конфликта.

Один участник схватки умер от ранений в больнице. После совершения преступления мужчина пытался убежать, но его задержала полиция.