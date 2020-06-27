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Факты / Происшествия

Наводнение в Западной Украине: подтопленными остаются 180 населенных пунктов

Спасатели продолжают ликвидировать последствия наводнения в Западной Украине. По состоянию на 27 июня им удалось спасти 46 человек и эвакуировать трех местных жителей.

В четырех регионах страны остаются подтопленными сотни сел, тысячи домов, разрушены сотни километров дорог.

В Ивано-Франковской области подтоплены:

  • 132 населенных пункта на территории 16 районов;
  • 3 368 жилых домов;
  • один фельдшерско-акушерский пункт;
  • 2 174 подвала;
  • 4 583 приусадебных участка.

Кроме того, разрушенными остаются 201 км автодорог и 93 моста.

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В Черновицкой области подтоплены:

  • 28 населенных пунктов на территории семи районов;
  • 382 жилых дома;
  • один фельдшерско-акушерский пункт;
  • 447 подвалов;
  • 1 542 приусадебных участка.

Непогода разрушила 1,4 км автодорог.

Во Львовской области области подтоплены:

  • 13 населенных пунктов на территории трех районов;
  • 39 подвалов;
  • 10 приусадебных участков;
  • 85 колодцев.

Вода разрушила 0,21 км автодорог и один мост.

В Тернопольской области подтоплены:

  • семь населенных пунктов на территории четырех районов;
  • 52 жилых дома;
  • 68 хозяйственных построек;
  • здание детского санатория
  • 60 подвалов.

Непогода с 22 по 24 июня вызвала наводнения в Западной Украине.

Стихия унесла жизни трех человек, убытки регионов оцениваются в сотни миллионов гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину помочь населению с ликвидацией последствий непогоды.

А Минздрав озвучил правила, которые надо соблюдать, чтобы избежать вспышек инфекционных заболеваний и пищевых отравлений в этих регионах.

Источник: ГСЧС

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