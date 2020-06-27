Наводнение в Западной Украине: подтопленными остаются 180 населенных пунктов

Спасатели продолжают ликвидировать последствия наводнения в Западной Украине. По состоянию на 27 июня им удалось спасти 46 человек и эвакуировать трех местных жителей.
В четырех регионах страны остаются подтопленными сотни сел, тысячи домов, разрушены сотни километров дорог.
В Ивано-Франковской области подтоплены:
- 132 населенных пункта на территории 16 районов;
- 3 368 жилых домов;
- один фельдшерско-акушерский пункт;
- 2 174 подвала;
- 4 583 приусадебных участка.
Кроме того, разрушенными остаются 201 км автодорог и 93 моста.
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В Черновицкой области подтоплены:
- 28 населенных пунктов на территории семи районов;
- 382 жилых дома;
- один фельдшерско-акушерский пункт;
- 447 подвалов;
- 1 542 приусадебных участка.
Непогода разрушила 1,4 км автодорог.
Во Львовской области области подтоплены:
- 13 населенных пунктов на территории трех районов;
- 39 подвалов;
- 10 приусадебных участков;
- 85 колодцев.
Вода разрушила 0,21 км автодорог и один мост.
В Тернопольской области подтоплены:
- семь населенных пунктов на территории четырех районов;
- 52 жилых дома;
- 68 хозяйственных построек;
- здание детского санатория
- 60 подвалов.
Непогода с 22 по 24 июня вызвала наводнения в Западной Украине.
Стихия унесла жизни трех человек, убытки регионов оцениваются в сотни миллионов гривен.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину помочь населению с ликвидацией последствий непогоды.
А Минздрав озвучил правила, которые надо соблюдать, чтобы избежать вспышек инфекционных заболеваний и пищевых отравлений в этих регионах.