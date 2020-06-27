Наводнение в Западной Украине: подтопленными остаются 180 населенных пунктов

Спасатели продолжают ликвидировать последствия наводнения в Западной Украине. По состоянию на 27 июня им удалось спасти 46 человек и эвакуировать трех местных жителей.

В четырех регионах страны остаются подтопленными сотни сел, тысячи домов, разрушены сотни километров дорог.

В Ивано-Франковской области подтоплены:

132 населенных пункта на территории 16 районов;

3 368 жилых домов;

один фельдшерско-акушерский пункт;

2 174 подвала;

4 583 приусадебных участка.

Кроме того, разрушенными остаются 201 км автодорог и 93 моста.

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В Черновицкой области подтоплены:

28 населенных пунктов на территории семи районов;

382 жилых дома;

один фельдшерско-акушерский пункт;

447 подвалов;

1 542 приусадебных участка.

Непогода разрушила 1,4 км автодорог.

Во Львовской области области подтоплены:

13 населенных пунктов на территории трех районов;

39 подвалов;

10 приусадебных участков;

85 колодцев.

Вода разрушила 0,21 км автодорог и один мост.

В Тернопольской области подтоплены:

семь населенных пунктов на территории четырех районов;

52 жилых дома;

68 хозяйственных построек;

здание детского санатория

60 подвалов.

Непогода с 22 по 24 июня вызвала наводнения в Западной Украине.

Стихия унесла жизни трех человек, убытки регионов оцениваются в сотни миллионов гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину помочь населению с ликвидацией последствий непогоды.

А Минздрав озвучил правила, которые надо соблюдать, чтобы избежать вспышек инфекционных заболеваний и пищевых отравлений в этих регионах.