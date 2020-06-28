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Факты / Происшествия

Во Львове пьяная компания напала на медиков скорой

Во Львове компания из семерых людей напала на бригаду скорой помощи, которая приехала на вызов.

Семеро мужчин и женщин в возрасте от 18 до 29 лет, которые пребывали в состоянии алкогольного опьянения, начали конфликтовать с медиками. В полиции рассказали, что компания вела себя неадекватно, нецензурно выражалась, а во время конфликта повредили ящик с медикаментами, и разбили емкости с лекарствами.

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На двух правонарушителей составили админпротоколы по факту мелкого хулиганства, на четверых за распитие алкогольных напитков в запрещенных местах. На одного за ложный вызов скорой помощи.

Стрельба в Одессе 

В Одессе 56-летний мужчина устроил стрельбу на причале по улице Шкиперской. Там компания молодых людей в возрасте от 16 до 19 лет громко праздновала день рождения.

Мужчине не понравилось такое соседство и, вероятно, из охотничьего оружия он несколько раз выстрелил в сторону отдыхающих.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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