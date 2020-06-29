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Факты / Происшествия

Присыпал тела солью: в Харькове мужчина неделю скрывал смерть своих родителей

В Харькове мужчина неделю скрывал смерть своих родителей-пенсионеров и пытался покончить жизнь самоубийством.

Инцидент произошел в многоэтажном доме на улице Зерновой.

Во время обысков полиция обнаружила два тела 83-летнего мужчины и 82-летней женщины: чтобы не было запаха из квартиры, сын засыпал тела солью.

  • В Харькове мужчина неделю скрывал смерть своих родителей
  • В Харькове мужчина неделю скрывал смерть своих родителей
  • В Харькове мужчина неделю скрывал смерть своих родителей
  • В Харькове мужчина неделю скрывал смерть своих родителей
Присыпал тела солью: в Харькове мужчина неделю скрывал смерть своих родителей / 2 фотографии

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56-летний мужчина признался, что до приезда полиции порезал себе руки, выпил краску и настойку валерианы.

Медики диагностировали ему отравление химическим веществом, серьезные ожоги гортани и пищевода. Сейчас он находится в больнице.

Правоохранители решают вопрос о квалификации происшествия с УКУ, все обстоятельства устанавливаются.

На днях в Барвенковском районе Харьковщины мужчина расстрелял компанию отдыхающих из охотничьего ружья, в результате чего были ранены двое мужчин. Один из пострадавших скончался.

Полиция открыла сразу два уголовных производства — Умышленное убийство и Покушение на убийство. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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