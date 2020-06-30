В селе Волока Черновицкой области поезд на железнодорожной станции наехал на местного жителя.

От полученных травм 44-летний мужчина погиб на месте событий.

Сообщение о трагедии поступило в Глыбоцкое отделение полиции вечером 29 июня.

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Правоохранители сразу отправились на место событий и установили, что машинист поезда наехал на жителя села Волока, когда тот лежал на путях.

— 29 июня, по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции поезд совершил наезд на пешехода. На месте совершения ДТП правоохранители установили, что машинист железнодорожного состава совершил наезд на 44-летнего жителя района, который лежал на железнодорожных путях, — сообщает полиция Черновицкой области.

Работники правоохранительных органов начали расследование по ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

Машинисту грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Происшествия Черновицкой области

В селе Снячов Черновицкой области вечером 17 июня пропал без вести 5-летний мальчик. Ребенок вышел со двора и не вернулся.

К его поискам были привлечены полиция особого назначения, кинологи, спасатели, охотники и рыбаки. Вскоре мальчика нашли в 1,5 км от дома в местном водоеме.