29 июня 2020 года в Украине произошло землетрясение. Незначительное колебание земной поверхности зафиксировали возле города Новоднестровск Черновицкой области.

Об этом сообщают в Главном центре специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Источник землетрясения находился на глубине 5 км, его магнитуда — 2,4.

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Местные жители не почувствовали колебаний, ведь из-за слабой интенсивности землетрясение было за пределами чувствительности человека.

25 июня землетрясение произошло в Закарпатской области.

Толчки зафиксировали сразу в двух районах области — Иршавском и Тячевском.

Землетрясение магнитудой 2,3 и 1,1 были не ощутимы для людей, а их источники были на глубине более 5 км.

Кроме того, еще два землетрясения фиксировали в Ивано-Франковской области, их интенсивность также была слабой.

Источник: Главный центр специального контроля