В Ровно на взятке задержали заведующую кафедрой ВУЗа

В одном из университетов Ровно задержали преподавательницу, которая получила взятку от выпускника в размере $700.
58-летняя женщина также является заведующей кафедры одного из факультетов вуза.
Взятку преподавательница получила за успешную сдачу государственных экзаменов студента.
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— 24 июня она получила первую часть неправомерной выгоды — $100. А сегодня (30 июня — Ред.) следователи задокументировали получение в служебном кабинете второй части взятки — $600, — говорится в сообщении полиции.
Правоохранители внесли все сведения в ЕРДР по ч.3 ст.368 УК Украины. Кроме рабочего места (где было обнаружено $600 и 1 400 грн), также будут проведены обыски в квартире подозреваемой.
Решается вопрос о задержании заведующей кафедры.
Между тем в Киеве проректор “продавал” поступление в ВУЗ за четверть миллиона гривен.
Так, подозреваемый требовал от иностранных студентов взятку в размере 224 тыс гривен.
Если вину проректора докажут, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.