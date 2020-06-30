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Факты / Происшествия

В Ровно на взятке $700 задержали заведующую кафедрой университета

В одном из университетов Ровно задержали преподавательницу, которая получила взятку от выпускника в размере $700.

58-летняя женщина также является заведующей кафедры одного из факультетов вуза.

Взятку преподавательница получила за успешную сдачу государственных экзаменов студента.

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— 24 июня она получила первую часть неправомерной выгоды — $100. А сегодня (30 июня — Ред.) следователи задокументировали получение в служебном кабинете второй части взятки — $600, — говорится в сообщении полиции.

  • В Ровно на взятке задержали заведующую кафедрой ВУЗа
  • В Ровно на взятке задержали заведующую кафедрой ВУЗа
  • В Ровно на взятке задержали заведующую кафедрой ВУЗа
  • В Ровно на взятке задержали заведующую кафедрой ВУЗа
В Ровно на взятке $700 задержали заведующую кафедрой университета / 2 фотографии

Правоохранители внесли все сведения в ЕРДР по ч.3 ст.368 УК Украины. Кроме рабочего места (где было обнаружено $600 и 1 400 грн), также будут проведены обыски в квартире подозреваемой.

Решается вопрос о задержании заведующей кафедры.

Между тем в Киеве проректор “продавал” поступление в ВУЗ за четверть миллиона гривен.

Так, подозреваемый требовал от иностранных студентов взятку в размере 224 тыс гривен.

Если вину проректора докажут, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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