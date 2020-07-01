В Киевской области капитан ВСУ будет отвечать в суде за гибель и ранения своих подчиненных во время военных учений.

Прокуратура Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины направила в суд соответствующий обвинительный акт.

— Органом досудебного расследования действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 425 УК Украины. Обвинительный акт в соответствии с требованиями ст. 291 УПК Украины направлен в суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении.

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Ужасный инцидент произошел 4 августа 2017 при выполнении огневых задач по курсу подготовки артиллерии.

Разрешение на выстрел из 120 мм миномета капитан дал без доклада о выбытии всех военнослужащих из командного пункта.

Мина попала прямо в пункт, где и находился личный состав. В результате такой халатности двое военных от полученных травм погибли на месте, а еще четверо получили тяжелые ранения.

Санкция статьи, указанная в обвинительном акте, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Призыв 2020

В Генштабе сообщили, при каких условиях юношам предоставляется право на отсрочку от призыва на срочную службу в ВСУ.

Так, кроме всех норм, предусмотренных статьей 17 закона О воинской обязанности и военной службе, отсрочка предоставляется юношам, которые летом 2020 поступают в вузы, а также тем, кому 18-19 лет.

Парни до 20 лет смогут пойти служить по желанию: для этого необходимо будет обратиться в военкомат с письменным заявлением.

Источник: Військова прокуратура