В Одессе женщина порезала ножом свою соперницу, которую приревновала к парню

В одном из кафе Одессы между двумя женщинами произошел конфликт, одна из которых получила несколько ножевых ранений в живот.

Инцидент произошел около 2.00 ночи: оказалось, что предметом спора стал сожитель одной из женщин.

Заподозрив его в возможной измене, 32-летняя женщина бросилась домой за ножом, которым и нанесла “сопернице” серьезные ранения.

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Приставала к любимому: в Одессе женщина порезала ножом свою “соперницу” / 2 фотографии

Ревнивую женщину в окровавленной одежде задержала полиция. Избавиться от ножа она не успела.

Злоумышленница обвинили в преступлениях по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.115 УК, предусматривающей наказание в виде заключения на срок от 10 до 15 лет.

Пострадавшая женщина находится в больнице под наблюдением медиков. Горе-сожитель ситуацию комментировать отказался.

Причина — ревность. Двойное убийство на Житомирщине

В начале июня село Тальки Житомирской области всколыхнула страшная новость — 41-летний мужчина застрелил местную 19-летнюю девушку, которая поздно вечером возвращалась от бабушки.

После этого он покончил жизнь самоубийством, однако успел сообщить родным девушки о том, что произошло.

Следствие установило, что мужчина жил “на две семьи»: в Житомире его ждали законная жена и 15-летняя дочь, а погибшая девушка была его любовницей.