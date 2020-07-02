113 горняков погибли: в Мьянме обрушилась нефритовая шахта

Нефритовая шахта завалила меньшей мере 113 горняков на севере Мьянмы.
Обвал шахты произошел в ночь на 2 июля в окрестностях города Хпакант.
Причиной обвала могли стать дожди, которые вызвали оползень, грязь завала вход в шахту.
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Сейчас завал разбирает пожарная служба Мьянмы. К работам привлекли волонтеров.
#BREAKING: Death toll from jade mine landslide in Myanmar soars to 100 — AFP
???? via Gautam Gada
[Special Report] pic.twitter.com/YWu9e9SfWA
— The Coronavirus Gazette (@COVIDGazette) July 2, 2020
В прошлом году в нефритовых шахтах страны погибло более 100 горняков.
Нефрит — полудрагоценные камни зеленого оттенка.
Авария на урановой шахте
В аварии на шахте в Кировоградской области 29 мая пострадали шестеро горняков. Произошел сбой в системе лифта. Горняки находились в кабине подъемника.
А 28 июня на шахте Привольнянская в Лисичанске погиб подземный рабочий. Попал под обвал породы в штреке.