113 горняков погибли: в Мьянме обрушилась нефритовая шахта

Нефритовая шахта завалила меньшей мере 113 горняков на севере Мьянмы.

Обвал шахты произошел в ночь на 2 июля в окрестностях города Хпакант.

Причиной обвала могли стать дожди, которые вызвали оползень, грязь завала вход в шахту.

Сейчас завал разбирает пожарная служба Мьянмы. К работам привлекли волонтеров.

#BREAKING: Death toll from jade mine landslide in Myanmar soars to 100 — AFP

???? via Gautam Gada

[Special Report] pic.twitter.com/YWu9e9SfWA

— The Coronavirus Gazette (@COVIDGazette) July 2, 2020