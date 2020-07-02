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Факты / Происшествия

113 горняков погибли: в Мьянме обрушилась нефритовая шахта

Нефритовая шахта завалила меньшей мере 113 горняков на севере Мьянмы.

Обвал шахты произошел в ночь на 2 июля в окрестностях города Хпакант.

Причиной обвала могли стать дожди, которые вызвали оползень, грязь завала вход в шахту.

Читайте: На шахте Привольнянская в Лисичанске произошел обвал, погиб шахтер

Сейчас завал разбирает пожарная служба Мьянмы. К работам привлекли волонтеров.

В прошлом году в нефритовых шахтах страны погибло более 100 горняков.

Нефрит — полудрагоценные камни зеленого оттенка.

Авария на урановой шахте

В аварии на шахте в Кировоградской области 29 мая пострадали шестеро горняков. Произошел сбой в системе лифта. Горняки находились в кабине подъемника.

А 28 июня на шахте Привольнянская в Лисичанске погиб подземный рабочий. Попал под обвал породы в штреке.

Источник: ВВС

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