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Факты / Происшествия

Боевики обстреляли жилую часть Авдеевки: разрушены два дома

Боевики обстреляли садово-жилой квартал Авдеевки Донецкой области.

Уничтожили два жилых дома, заявили в штабе ООС.

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Боевики вели обстрел частного сектора с 120 мм миномета.

  • Боевики обстреляли жилую часть Авдеевки
  • Боевики обстреляли жилую часть Авдеевки
  • Боевики обстреляли жилую часть Авдеевки
  • Боевики обстреляли жилую часть Авдеевки
  • Боевики обстреляли жилую часть Авдеевки
  • Боевики обстреляли жилую часть Авдеевки
Боевики обстреляли жилую часть Авдеевки: разрушены два дома / 3 фотографии

— Одна из мин попала в дачный дом, расположенный в садовом массиве Лесная сказка. Дом вспыхнул, и пламя перекинулось на соседний, — сообщили в ООС.

В результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал.

Ситуация в Донбассе 3 июля

3 июля на фронте зафиксировали 10 боевых столкновений. По украинские позициях стреляли из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Бои зафиксировали вблизи Луганского, Новоалександровки, Каменки и Невельского.

Один украинский военный получил ранения.

Источник: Штаб ООС

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