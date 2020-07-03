Боевики обстреляли жилую часть Авдеевки

Боевики обстреляли садово-жилой квартал Авдеевки Донецкой области.
Уничтожили два жилых дома, заявили в штабе ООС.
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Боевики вели обстрел частного сектора с 120 мм миномета.
— Одна из мин попала в дачный дом, расположенный в садовом массиве Лесная сказка. Дом вспыхнул, и пламя перекинулось на соседний, — сообщили в ООС.
В результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал.
Ситуация в Донбассе 3 июля
3 июля на фронте зафиксировали 10 боевых столкновений. По украинские позициях стреляли из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
Бои зафиксировали вблизи Луганского, Новоалександровки, Каменки и Невельского.
Один украинский военный получил ранения.