Как не попасть на воспитателя-садиста в детском саду

После рождения ребенка перед родителями возникает вопрос — кому доверить ребенка, когда он подрастет. Что выбрать — детский сад, личную няню идти далее идти в декрет. После трагедии в Запорожье 4 июня, когда воспитательница задушила подушкой полуторагодовалую девочку, этот вопрос начал интересовать украинцев.

Шокирующий случай из Запорожья попал на видео — женщина зажала подушкой рот ребенка, когда ему стало плохо. Другой случай произошел в Каменском — там воспитательница держала вниз головой малыша на глазах у прохожих.

Каким должен быть детский сад, чтобы ваш ребенок рос в нормальных условиях читайте в нашем материале.

Издевательство над детьми в Каменском

26 июня в Доме ребенка города Каменское Днепропетровской области одна из работниц подняла за ногу годовалого малыша и начала трясти его. Мол, так она хотела его успокоить.

Девочка от издевательств начала сильно плакать, няне сделали замечание прохожие.

Заведение посетила полиция. Выяснили, что над малышом издевалась медсестра. Ее отстранили от работы на время проверки.

Задушила ребенка подушкой

В Запорожье 4 июня няня нелегального сада задушила подушкой годовалого ребенка. Воспитательница привязала ей ко рту подушку и ребенок захлебнулся от рвоты. Сейчас воспитательницу Ирину Суханову судят за убийство ребенка и организацию нелегального сада.

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Родители искали ясли, чтобы отдать ребенка, пока они на работе. Через объявление нашли Суханову. Она ухаживала за детьми в квартире в обычной десятиэтажке. Соседи знали о нелегальном детском саде, но в полицию или горсовет не звонили.

Женщина брала на воспитание только малышей. Вероятно, потому, что они не могут рассказать о том, что там происходило, рассказал адвокат семьи Тимур Мамедов.

Нелегальный сад в Киеве

17 января в частном доме Киева полицейские обнаружили небольшой сад на 11 детей, который работал без надлежащих документов.

Против его администратора открыли дело по статье о похищении людей. Сейчас их судят.

Полицейские передали детей родителям, которых вызвали на место для выяснения обстоятельств. Их до сих пор проверяют.

Нелегальные детсады

В Украине детские сады могут иметь как государственную, так и частную форму собственности. В прошлом году очередь в детские сады Украины насчитывала 30 тыс. детей.

Разница в том, что государство компенсирует почти все пребывание ребенка в учреждении. Тогда как в частном детском саде родители платят большие деньги. Их объединяет то, что оба варианта имеют четкие правила работы и лицензии.

Если в коммунальные учреждения трудно пристроить ребенка из-за хронического недостатка мест, то частные стоят очень дорого — от 5 тыс. грн в месяц.

Поэтому и начали появляется в Украине нелегальные детские сады, которые маскируют под центры досуга или педагогические кружки.

— Я в такой попала, когда искала себе место роботы. Это была квартира на окраине Киева в районе Окружной. Две комнаты разделены на игровые зоны. Из мебели для детей — один стол на всех, — рассказывает Фактам ICTV профессиональная няня Инна Иванец.

Женщину насторожило, что так называемый садик расположен в многоэтажном доме.

— Зато цена была хорошая для родителей — 110 грн в день. Но дети фактически сидят на десяти квадратных метрах в душной квартире. Когда попросила договор почитать — оказалось, это по документам был Центр речевого развития, — рассказала женщина.

Кроме этого, стоит обращать внимание на персонал — пообщаться с ними, если есть возможность то посмотреть, как они ладят с детьми.

На что обращать внимание

Полиция может задержать родителей ребенка, которые оставили ребенка в нелегальном детском саду. В случае с закрытием в Киеве такого заведения в январе, полицейские возбудили дело по статье Похищение человека. Ее предусмотрено наказание в 10 лет.

— Родителям могут предъявить обвинения в небрежном отношении к ребенку, — рассказал юрист Владимир Патрух.

Нужно обратить внимание на специализацию заведения — для центров досуга или кружков лицензия на дошкольное образование не требуется. Частный детский сад должен иметь лицензию от Министерства образования.

При выборе частной няни нужно обращать внимание на ее стаж работы. Если у нее есть медицинское образование — проверить это.

— Многие нянь работают нелегально. Мы советуем искать работников, являющихся оформлены. С ними можно заключить договор и четко прописать в нем обязанности обеих сторон. Тогда при возникновении проблем будет юридическая основа для их решения, — добавляет юрист.

С апреля в Украине действует правительственная программа Муниципальная няня. Государство компенсирует родителям часть заработной платы няни.

Программой могут пользоваться только те няни, которые являются зарегистрированные как ФЛП или юридическое лицо.

Каким должен быть детский сад

Украинский врач Евгений Комаровский объяснил, каким должен быть детский сад. В каждой комнате детского сада должен висеть термометр и гигрометр.

Что должно быть в детском саду:

сквозное проветривание помещений;

влажность должна быть 40-60% в каждой комнате;

температура воздуха 19-21 градусов;

в любую погоду дети должны гулять на свежем воздухе минимум четыре часа;

на улице должны быть крытые веранды для защиты от открытого солнца.

В каждом детском саду должны быть правила, которые будут подписывать родители перед тем, как отдавать в него ребенка.

Андрей Жигайло

Фото: dreamstime, полиция Киева