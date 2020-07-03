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Факты / Происшествия

В харьковском метро произошла драка из-за отсутствия маски у пассажира

В Харькове в метро произошла потасовка из-за того, что один из пассажиров агрессивно отреагировал на замечание работника подземки.

Причина была в том, что пассажир пребывал в метрополитене без маски, на что ему и указали.

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— Работники сделали замечание мужчине, что тот без маски, и тут у него поехала планка — начал бычиться и драться. Качались от самой Холодной горы до ЮЖД, — подписано видео драки.

В Киеве пассажиры избили водителя трамвая

На остановке Петра Запорожца в Киеве пассажиры избили водителя трамвая из-за просьбы надеть маски.

Водитель маршрута №33К сделал замечание группе неизвестных за то, что они хотели зайти в общественный транспорт без средств индивидуальной защиты. Он попросил их надеть маски. В ответ они напали на водителя и избили.

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