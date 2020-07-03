3 июля в Николаеве самовольно поднялась разводная часть Ингульского моста.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

По его словам, причиной стал ремонт дороги на мосту.

Он отметил, что на мосту было снято асфальтовое покрытие и не был установлен противовес, который должен был предотвратить саморазведение.

— Эти работы проводились без предварительных консультаций с работниками КП ЭЛУ Автодорог, которые могли бы предотвратить возникновение такой ситуации, — написал он.

Сенкевич добавил, что сейчас ЭЛУ Автодорог устанавливает противовес, чтобы обезопасить движение транспорта по мосту.

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В Николаеве самовольно поднялась разводная часть Ингульского моста / 2 фотографии

В Службе автомобильных дорог области заявили, что неделю назад уведомили Сенкевича о проведении ремонта дороги на Ингульском мосту и предоставили копию письма.

Ингульский мост в Николаеве

15 мая появилась информация, что Ингульский мост в любой момент может самовольно подняться и стать причиной аварий.

В полостях противовесов накопились тонны мусора из-за того, что асфальта на разводных частях практически не осталось.

Ингульский мост построен 40 лет назад и до сих пор остается вторым в Европе по длине. Подвижная 76-метровая часть поднимается вверх с помощью гидравлики. Процессу помогает система противовесов оптимальной массы.

Источник: Александр Сенкевич — мер Николаева, НикВести

Фото: Александр Сенкевич — мер Николаева