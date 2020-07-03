Педофила из США Питера Мэллори условно-досрочно выпустили из тюрьмы. Он был осужден на 1000 лет арешта за хранение 26 тыс. фото обнаженных детей.

Питер Мэллори провел в трюме восемь лет. По мнению апелляционного суда, он достаточно отсидел. Но если он нарушит закон — вернется в тюрьму на весь срок.

Жителя штата Джорджия арестовала полиция в 2011 году. На его компьютере обнаружили файлы с детской порнографией.

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Когда судья выносил приговор в 1000 лет за решеткой (в США все сроки сумируются. — Ред.), он назвал Мэллори самим активным коллекционером детской порнографии в мире.

Мэллори был владельцем телестанции в кампусе Технического колледжа Западной Джорджии.

Сеть педофилов в Германии

Полиция по борьбе с киберпреступностью раскрыла сеть педофилов в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Копы подозревают, что в ней 30 тыс. членов.

Люди обменивались фото и видео, на котором изображены фиктивное или реальное насилия над детьми.

Сейчас правоохранители ищут всех причастных. Пока удалось идентифицировать 70 человек.