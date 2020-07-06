В Кривом Роге трое друзей в возрасте 11, 14 и 16 лет развращали маленьких девочек под предлогом поиграть во взрослые игры.

Имитацию полового акта с восьми и девятилетними детьми мальчики сняли на мобильные телефоны. Один из них оказался родным братом пострадавших.

По словам матери двух девочек и мальчика, которые во время игры на желания стали участниками имитируемого инцеста, дети это тяжело перенесли.

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Самому старшему из обидчиков всего 16. Отец парня возмущен выходкой сына. Жалуется, что поэтому школьника даже исключили из религиозной общины.

Однако мужчина все равно убежден, что подстрекал детей на такие глупости не сын, а его 14-летний товарищ. По его словам, снимать возмутительные видео — это своеобразное хобби юноши.

Сейчас в полиции уже расследуют инцидент по статье — развращение несовершеннолетних.

В рамках данного уголовного производства устанавливаются все обстоятельства, а также назначен ряд экспертиз, после чего будет принято законное решение.

Недавно в Винницкой области 28-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал свою шестилетнюю родственницу. За совершенное преступление подозреваемому грозит лишение свободы до 15 лет.