Избили надзирателя и забрали ключи: в Чернигове несовершеннолетние хотели бежать из СИЗО

В Чернигове двое несовершеннолетних пытались убежать из следственного изолятора. Они напали на сотрудника СИЗО, нанесли ему телесные повреждения и забрали у него ключ.

Однако убежать им не удалось. Известно, что несовершеннолетние находятся под стражей в изоляторе за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

В Офисе генпрокурора предполагают, что попытка побега стала возможной из-за отсутствия надлежащего контроля за режимом и условиями содержания. Также известно, что служащие СИЗО знали, что один из несовершеннолетних склонен к побегам, но проигнорировали эту информацию.

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Сейчас из-за попытки побега открыли уголовные производства по ч. 3 ст. 15 и ч. 2 ст. 393 Уголовного кодекса.

Кроме того, ювенальные прокуроры обратились в департамент по вопросам исполнения наказаний Минюста и инициировали служебное расследование.

Недавно в Киеве четверо подростков напали на мужчину в метро, потому что он сделал им замечание. Находясь в вагоне между станциями Оболонь и Почайна молодые люди, двое из которых являются несовершеннолетними, громко разговаривали, используя нецензурную брань.

Тогда 20-летний мужчина сделал им замечание. В ответ его начали бить руками и ногами.