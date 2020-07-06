Грузовой поезд сошел с рельсов в Кировоградской области. Локомотив протаранил здание на станции Чернолесская в Кировоградской области.

Локомотив самовольно покатился во время стоянки, заявили в Укрзализныци.

Машиниста и его помощника в момент инцидента не было в кабине.

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Грузовой поезд сошел с рельсов в Кировоградской области / 3 фотографии

Электровоз также повалил столб.

Три вагона сошли с рельсов и упали с насыпи.

В аварию попал электровоз ВЛ80Т-1417 локомотивном депо ТЧ-7 Знаменка.

Прибыл поезд из Уханя

В Киеве 6 июля прибыл поезд из китайского города Ухань, который доставил 43 контейнера с товарами.

Это уже второй поезд, который доставил в Украину товары из Китая.

Ранее украинской территории ездили только транзитные грузовые поезда по маршруту Китай — страны Западной Европы — Китай.

Фото: Думская