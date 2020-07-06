В Херсоне правоохранительные органы разоблачили и прекратили деятельность порностудии.

Выяснилось, что в порностудии девушки снимали онлайн видео для иностранцев, а также предоставляли порноконтент. За услуги организаторы получали оплату за каждую минуту видео в иностранной валюте.

Организатор занимался хозяйственными и финансовыми вопросами. Он также подбирал девушек для видео и консультировал их.

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Администратор порностудии отвечал за работу оборудования и искал девушек в социальных сетях, после чего учил их пользоваться веб-камерами для видео в интернете.

Во время обыска правоохранители изъяли компьютеры, веб-камеры, ноутбуки, микрофоны и другие средства, с которыми записывали порновидео.

За совершенное преступление администратору и организатору грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. Также по статье будет запрещено заниматься определенной деятельностью и занимать определенные должности.

Недавно в Николаеве правоохранители разоблачили сеть онлайн-порностудий с месячным доходом в более 2,5 млн грн. Более 70 девушек принимали участие в видеотрансляции откровенного и порнографического содержания через различные сайты в режиме онлайн.