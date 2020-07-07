Во Львовской подстанции скорой помощи №1 рассказали несколько историй, как врачи подвергаются нападениям со стороны пациентов, а самое страшное — ехать на вызов к нетрезвым людям.

Врач Виктория Шахова однажды поехала к пациенту, у которого якобы была сломана нога.

Оказалось, что он не только солгал о диагнозе, но и без причины набросился на медиков с кулаками.

— Парень с подвернутой ногой. Я так поняла, что у него уже ничего не болело. Поднялся на ноги, взял сумку с медикаментами и бросил мне в голову. Таких слов в свой адрес я не слышала ни разу. Никто мне еще так не угрожал, — рассказала женщина.

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Андрею Мартынюку, который работает врачом скорой уже 28 лет, как-то пришлось спасать тяжелого пациента под прицелом пистолета родственника.

Тот сказал, что выстрелит, если пациент умрет.

Поэтому врач на смену без газового баллончика теперь не выходит, хотя по закону не имеет права.

Из-за такой ситуации врачи ежемесячно десятками увольняются со скорой. В службе отмечают, что люди должны понять — врачи не обслуживают, а оказывают помощь.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что украинцы доверяют медикам больше, чем Министерству здравоохранения.

В частности, уровень доверия к врачам составляет 29,3%, полностью доверяют медикам — 13,1% опрошенных.

В то же время уровень доверия к Минздраву является отрицательным — минус 33,3%. То есть, люди довольно четко различают врачей и Минздрав.