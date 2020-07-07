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Факты / Происшествия

В Колумбии взорвался бензовоз — семеро погибших, десятки пострадавших

На севере Колумбии около города Пуэбло-Вьехо перевернулся бензовоз, в результате чего прогремел взрыв.

В результате этого семь человек погибли, еще 40 пострадали.

Об этом сообщает местная полиция.

Толпа собралась у бензовоза, чтобы попытаться отбить топливо, когда цистерна загорелась.

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Раненых госпитализировали в больницу. В некоторых сильные ожоги, есть опасения, что число погибших может возрасти.

Местные чиновники заявили, что некоторые люди игнорируют предупреждения полиции об опасности.

В Китае взорвался бензовоз

На востоке Китая взорвался бензовоз на трассе. В результате чего девять человек погибли, и более сотни получили ранения.

Бензовоз протаранил, стоящий впереди автомобиль, после чего произошел взрыв.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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