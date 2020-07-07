Утечка газа в Киеве: эвакуировали многоэтажку

В Днепровском районе Киева чуть не случился взрыв из-за утечки газа в многоквартирном доме.

Инцидент произошел в одной из квартир на первом этаже дома по ул. Радужная, 69.

Сначала жители почувствовали едкий запах бытового газа, после чего начался пожар.

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По прибытии спасателей началась эвакуация людей.

Владелец квартиры, где начался пожар, получил незначительные ожоги правой руки.

Причины и обстоятельства возникновения утечки газа в квартире устанавливаются.

Взрыв на Позняках

Ужасный инцидент 21 июня произошел в Дарницком районе Киева — в одном из домов на Позняках взорвался газ, в результате чего погибли три человека, а сам дом начал разрушаться.

Одна из жительниц обрушенного дома рассказала, что после взрыва пыталась самостоятельно выбраться из квартиры, однако не смогла этого сделать.

По ее словам, после взрыва в тот же миг в ее квартире вылетели все окна. Освободить женщину смогли спасатели, которые эвакуировали ее с помощью спецтехники.