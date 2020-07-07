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Факты / Происшествия

В Станице Луганской разрушили знак Украина

6 июля в Станице Луганской мужчина разрушил знак Украина, который находится возле дороги с круговым движением.

Об этом сообщила пресс-секретарь управления Нацполиции Луганской области Татьяна Погукай.

На место прибыли сотрудники полиции и выяснили, что знак разрушил 52-летний ранее судимый местный житель.

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Свои действияон объяснил состоянием алкогольного опьянения.

По факту возбуждено уголовное производство по статье 296 УК Украины Хулиганство.

Полиция проводит следственные действия.

Вандализм в Харькове

Случаи вандализма встречаются в Украине часто. В мае в Харькове вандалы облили краской постамент на площади Героев Небесной Сотни.

Хулиганы так и не были найдены.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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