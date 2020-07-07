6 июля в Станице Луганской мужчина разрушил знак Украина, который находится возле дороги с круговым движением.
Об этом сообщила пресс-секретарь управления Нацполиции Луганской области Татьяна Погукай.
На место прибыли сотрудники полиции и выяснили, что знак разрушил 52-летний ранее судимый местный житель.
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Свои действияон объяснил состоянием алкогольного опьянения.
По факту возбуждено уголовное производство по статье 296 УК Украины Хулиганство.
Полиция проводит следственные действия.
Вандализм в Харькове
Случаи вандализма встречаются в Украине часто. В мае в Харькове вандалы облили краской постамент на площади Героев Небесной Сотни.
Хулиганы так и не были найдены.