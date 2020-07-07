В городе Северодонецк Луганской области задержали диверсанта-разведчика оккупационной администрации РФ, который хотел взорвать химические вещества на предприятии.

Известно, что мужчина проходил военную службу в рядах так называемой народной милиции ЛНР и с 2018 года был завербован сотрудниками ФСБ РФ.

Выполняя полученное от спецслужбы задание, он пересек линию разграничения и прибыл в Северодонецк, где в хранилище взял заранее приготовленные средства поражения — две единицы РПГ-22.

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Диверсант хотел взорвать два резервуара с аммиаком на территории частного акционерного общества Северодонецкое объединение Азот, которое относится к объектам I степени химической опасности.

Целью диверсии было причинение экологической катастрофы и массовое уничтожение жителей Луганской области. На момент покушения в емкостях хранилось 3,5 тыс. тонн аммиака.











В Северодонецке диверсант хотел взорвать цистерны с аммиаком / 3 фотографии

Это уже далеко не первый случай диверсии на Донбассе. В апреле этого года СБУ задержала диверсантов, которые подрывали и минировали мосты в районе села Закитное и города Северск Донецкой области.

Также они минировали мосты в городах Лисичанск и Рубежное Луганской области.