PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Херсонской области из-за аномальной жары умерли два человека

В Херсонской области из-за аномальной жары от теплового удара погибли два человека. Одной из жертв стала 25-летняя женщина, которая работала в поле.

По словам медиков, которые констатировали биологическую смерть, перед смертью она находилась в состоянии агонии.

У нее была высокая температура тела (40°С и выше), ухудшение зрения, учащенное дыхание, тахикардия, тепловые судороги и галлюцинации.

Читайте: Когда спадет жара в Украине — прогноз синоптика

Еще одной жертвой стал 39-летний мужчина. Его нашли в поле в комбайне без признаков жизни. Медики, прибывшие на место, также констатировали смерть от теплового удара.

Аномальная жара в Херсонской области наблюдается с 3 июля. А 6 июля в регионе фиксировали температуру до 42 градусов.

Днем 7 июля в Херсонской области также будет держаться жара на уровне 42 градусов, ночью столбики термометров покажут до 24 градусов.

Источник: Херсон Online

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка