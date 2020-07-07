В Херсонской области из-за аномальной жары умерли два человека

В Херсонской области из-за аномальной жары от теплового удара погибли два человека. Одной из жертв стала 25-летняя женщина, которая работала в поле.

По словам медиков, которые констатировали биологическую смерть, перед смертью она находилась в состоянии агонии.

У нее была высокая температура тела (40°С и выше), ухудшение зрения, учащенное дыхание, тахикардия, тепловые судороги и галлюцинации.

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Еще одной жертвой стал 39-летний мужчина. Его нашли в поле в комбайне без признаков жизни. Медики, прибывшие на место, также констатировали смерть от теплового удара.

Аномальная жара в Херсонской области наблюдается с 3 июля. А 6 июля в регионе фиксировали температуру до 42 градусов.

Днем 7 июля в Херсонской области также будет держаться жара на уровне 42 градусов, ночью столбики термометров покажут до 24 градусов.

Источник: Херсон Online