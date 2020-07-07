В Вышгороде в Киевской области зверски избили мужчину и похоронили его на местном кладбище.

По данным правоохранителей, в отделение полиции обратилась жительница Вышгорода и сообщила, что на могиле ее сына свежая почва.

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Во время осмотра работники правоохранительных органов обнаружили подхороненное тело мужчины. Также было установлено, что к преступлению причастны трое жителей Винницкой и Черниговской областей 19, 45 и 46 лет.

По данным следствия, во время распития алкоголя между мужчинами возник конфликт, который привел к драке.

— Установлено, что во время распития алкогольных напитков в компании мужчин возник конфликт с новым знакомым. Между ними произошла драка, во время которой трое нанесли телесные повреждения пострадавшему. Травмы оказались смертельными. В дальнейшем тело мужчины прикопали на кладбище, чтобы скрыть следы преступления, — сообщает полиция.

Трех злоумышленников, один из которых уже имел судимость, задержали. Сейчас дело возбуждено по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и ст. 135 (Оставление в опасности) УК Украины.

Мужчинам сообщено о подозрении. Суд избрал для них меру пресечения — содержание под стражей. Злоумышленникам грозит лишение свободы от семи до десяти лет.

Происшествия Киевской области

В Киевской области свекор зарубил невестку, потому что хотел выменять голову свиньи на алкоголь, а женщина не отдавала ему ее.

Убитая проживала в одном доме с мужем, его братом и свекром. Все мужчины злоупотребляли водкой, а в селе о них говорят, как о проблемной семье. В день убийства муж с братом отдыхали на пруду.

Свекор ударил топором женщину в лоб, а затем ранил в шею. Ему грозит наказание по статье Умышленное убийство УК Украины, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.