В Южной Африке расследуют изнасилование двухлетней девочки в изоляторе, где лечат больных коронавирусом.

В прошлом месяце мать девочки отвезла дочь в больницу Претории после того, как у нее появились симптомы Covid-19.

Женщина оставила ребенка в больнице, но в тот же вечер ей позвонили и сказали, что девочка плачет из-за боли.

Позже мать ребенка заметила признаки того, что ее дочь подверглась сексуальному насилию, когда меняла ей подгузник.

Она отвезла девочку в местную поликлинику, где медсестра подтвердила, что есть признаки того, что она подверглась сексуальному насилию.

Некоторое время полиция и администрация больницы пытались игнорировать происшествие, но оно получила огласку в СМИ.

В понедельник власти Претории заявили, что в больнице проводится собственное расследование и что предварительный отчет будет представлен руководителю департамента здравоохранения провинции.

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В Винницкой области пьяный родственник изнасиловал шестилетнюю девочку

В июне 2020 года стало известно об изнасиловании шестилетней девочки в Винницкой области.

Оказалось, что насилие против своей же родственницы совершил ранее судимый за кражу 28-летний мужчина, который был в тот момент в состоянии алкогольного опьянения.

За совершенное преступление подозреваемому грозит лишение свободы до 15 лет.