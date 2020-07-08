В Одессе погода ухудшилась еще ночью, с 7 на 8 июля. Сильные порывы ветра повалили около 63 деревьев.

Также повреждены 22 сети электропередач. Из-за сильного ветра, в результате чего произошло падение деревьев, пострадали два человека.

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Сейчас в реанимации находится 44-летний мужчина. Врачи сообщают, что состояние пациента тяжелое. У него диагностировали политравму, многочисленные переломы ребер и ноги.















Непогода в Одессе повалила 63 дерева, пострадали люди / 4 фотографии

В отделении хирургии находится другой пострадавший, 62-летний мужчина. У него обнаружили переломы ребер.

Непогода в Украине

Синоптики 8 июля прогнозируют ухудшение погоды в Украине. Ночью предусматриваются грозы, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с. В некоторых регионах страны ожидается град и первый уровень опасности, желтый.

В Киеве и Киевской области также ночью 8 июля будут грозы, порывы ветра 15-20 м/с и первый уровень опасности.

Синоптики прогнозируют дожди в следующих областях: Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская областях.

Источник: Думская

Фото: Думская, DumskayaTV