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Факты / Происшествия

Пожар на Луганщине: число жертв увеличилось до пяти

Число погибших в результате лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области увеличилось до пяти человек.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Пять погибших. Уже нашли пятого, — уточнил он на заседании оперативного штаба на месте событий в среду.

Аналогичную информацию озвучил и министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Утром ГСЧС сообщили, что обнаружили тела четырех погибших, еще 9 человек (из них 2 детей) госпитализированы. За медицинской помощью в больницу обращались 42 человека.

Пожары в Луганской области вспыхнули 6 июля около 13.00 вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района.

Огонь раскинулся на территории около 100 гектаров и уничтожил более 100 домов.

Что стало причиной пожара пока точно неизвестно, однако рассматривается версия поджога.

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