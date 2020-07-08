Число погибших в результате лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области увеличилось до пяти человек.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
— Пять погибших. Уже нашли пятого, — уточнил он на заседании оперативного штаба на месте событий в среду.
Аналогичную информацию озвучил и министр внутренних дел Арсен Аваков.
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Утром ГСЧС сообщили, что обнаружили тела четырех погибших, еще 9 человек (из них 2 детей) госпитализированы. За медицинской помощью в больницу обращались 42 человека.
Пожары в Луганской области вспыхнули 6 июля около 13.00 вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района.
Огонь раскинулся на территории около 100 гектаров и уничтожил более 100 домов.
Что стало причиной пожара пока точно неизвестно, однако рассматривается версия поджога.