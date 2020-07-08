Пожары в Луганской области: почему не привлекают авиацию

В Луганской области нельзя привлечь авиацию к тушению лесных пожаров, поскольку российские наемники из неподконтрольных правительству отдельных районов Луганской области не гарантируют безопасность полетов.

Об этом сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

— Мы еще вчера ночью планировали привлечь авиацию ГСЧС к тушению этого пожара. Два самолета стоят заправленные и горючим, и водой. Но делали запрос на ту сторону и сепары сказали, что никаких гарантий безопасности мы не даем. Рисковать дополнительно еще и жизнями людей никто не будет, — сказал Гайдай.

По состоянию на 09.00 известно, что пожары в Луганской области имеют несколько очагов возгорания:

в селе Смоляниново;

в селе Капитаново;

в селе Вороново.

В Смоляниново уничтожено 23 жилых дома и повреждено 36 жилищ, а в дачном кооперативе Волчье озеро уничтожено 80 домов.

Силами ГЧСЧ эвакуировано 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселили. Во время тушения пожара обнаружены тела четырех погибших, еще девять человек госпитализировано.

На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГЧСЧ.

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Пожар в Луганской области: из-за боевиков ГСЧС не может привлечь к тушению авиацию / 4 фотографии

Пожар в Северодонецке

Лесной пожар в Луганской области, который начался 6 июля на территории Новоайдарского района, добрался до Северодонецка. В окрестностях города загорелась сухая трава в районе Чистого озера.

Начальник отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай также сообщила, что в поселке Боровское огонь с поля перебросился на забор жилого дома, в селе Метелкино горит трава и нежилой дом, возле городской свалки — лес.