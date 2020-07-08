В Киеве работники полиции задержали двух граждан РФ, которые планировали совершить тяжкие преступления.

— Оперативники управления стратегических расследований в Киеве получили информацию о том, что в столицу прибыли граждане Российской Федерации, которые планируют серию тяжких преступлений.

По данным Нацполиции, в Украину прибыли двое россиян, планировавших совершить серию преступлений. Известно, что они были членами вооруженных формирований и работали на российские спецслужбы, участвовали в вооруженных конфликтах во многих странах.

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За такую ​​деятельность они были неоднократно награждений государственными наградами.

Сегодня полицейские задержали двух мужчин в Шевченковском районе. Сейчас решается вопрос о принудительном выдворении из Украины.







Работали на спецслужбы РФ и планировали преступления: в Киеве задержали двух россиян / 2 фотографии

Преступления РФ

7 июля, в Крыму оккупанты совершили обыски у крымских татар. Они происходили в разных районах Крыма, в частности в селах Бахчисарайского и Симферопольского районов.

По состоянию на 7.00 обыски прошли в 11 домах. По каким причинам оккупанты ворвались в дома крымских татар не сообщается.