В Киеве работники полиции задержали двух граждан РФ, которые планировали совершить тяжкие преступления.
— Оперативники управления стратегических расследований в Киеве получили информацию о том, что в столицу прибыли граждане Российской Федерации, которые планируют серию тяжких преступлений.
По данным Нацполиции, в Украину прибыли двое россиян, планировавших совершить серию преступлений. Известно, что они были членами вооруженных формирований и работали на российские спецслужбы, участвовали в вооруженных конфликтах во многих странах.
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За такую деятельность они были неоднократно награждений государственными наградами.
Сегодня полицейские задержали двух мужчин в Шевченковском районе. Сейчас решается вопрос о принудительном выдворении из Украины.
Преступления РФ
7 июля, в Крыму оккупанты совершили обыски у крымских татар. Они происходили в разных районах Крыма, в частности в селах Бахчисарайского и Симферопольского районов.
По состоянию на 7.00 обыски прошли в 11 домах. По каким причинам оккупанты ворвались в дома крымских татар не сообщается.