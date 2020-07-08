Лесные пожары в Луганской области забрали жизни пяти человек.

По словам пострадавших, пожар за почти два часа преодолел расстояние в 30 км и перекинулся на жилые дома. Огонь падал во дворы домохозяйств и все вокруг загоралось.

Жители не были предупреждены о надвигающейся опасности, поэтому многие спасали свои жизни, а не имущество. Большинство из них остались без документов и даже одежды.

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82-летний пенсионер Борис рассказал, что потерял скот и собак, потому что не успел их отвязать. Все, что спас – это кролики.

— Мне надо сейчас найти покупателей. У меня 60 голов кролей. Продать по 100 рублей килограмм. Пусть 80 или 90. Попродавать, чтобы купить себе хоть что-то одеться, — сказал он.

Соседка дала пенсионеру сюртук, чтобы хоть чем-то прикрыть тело.

— Вот мы смотрели: лес горел. А ветер на нас был. У каждого во дворе вода, моторы. Думали, если что — потушим. А оно как дало. Тут такое было. Пламя метров 100 было. Провода порвало, воды нет. Все позагоралось. Кругом все горит, — рассказал житель села.

Лесные пожары в Луганской области

Пожары в Луганской области вспыхнули 6 июля около 13.00 вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района.

Огонь раскинулся на территории около 100 га и уничтожил более 100 домов.

Что стало причиной пожара пока точно неизвестно, однако рассматриваются три версии. В частности, возгорание могло возникнуть вследствие аномальной жары, неосторожного обращения с огнем или умышленного поджога.