Как с пожарами в Луганской области борется инженерный танк ИМР-2

Инженерный танк ИМР-2 используют для локализации лесных пожаров в Луганской области.
В видеоролике 93-ей отдельной механизированной бригады Холодный Яр машина под корень валит огромные деревья.
Это необходимо, чтобы спасти лес — такие просеки отрезают его от пожаров.
Пламя распространяется преимущественно через верхушки деревьев, а разграждения локализуют пожар, а также не дают близко подойти к жилым домам.
Читайте: Лесные пожары в Луганской области — первые фото и видео
Инженерные машины разграждения ИМР-2 производит Львовский бронетанковый завод.
Она предназначена для выполнения проходов, расчистки завалов и разрушений при инженерном обеспечении боевых действий войск, для проведения аварийно-спасательных работ в зонах массовых разрушений и осуществления вспомогательных грузоподъемных работ.
Пожары в Луганской области
По состоянию на вечер 8 июля продолжается тушение лесного пожара в Луганской области, который из-за сильного ветра распространился на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново, Вороново и Смоляниново.
Ориентировочная площадь пожара составляет около 5 тыс. га.
Спасатели эвакуировали 30 человек, еще 30 – отселены, огонь уничтожил более 100 домов.
Погибли пять человек и девять госпитализированы.
Источник: 93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр