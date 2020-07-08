Как с пожарами в Луганской области борется инженерный танк ИМР-2

Инженерный танк ИМР-2 используют для локализации лесных пожаров в Луганской области.

В видеоролике 93-ей отдельной механизированной бригады Холодный Яр машина под корень валит огромные деревья.

Это необходимо, чтобы спасти лес — такие просеки отрезают его от пожаров.

Пламя распространяется преимущественно через верхушки деревьев, а разграждения локализуют пожар, а также не дают близко подойти к жилым домам.

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Инженерные машины разграждения ИМР-2 производит Львовский бронетанковый завод.

Она предназначена для выполнения проходов, расчистки завалов и разрушений при инженерном обеспечении боевых действий войск, для проведения аварийно-спасательных работ в зонах массовых разрушений и осуществления вспомогательных грузоподъемных работ.

Пожары в Луганской области

По состоянию на вечер 8 июля продолжается тушение лесного пожара в Луганской области, который из-за сильного ветра распространился на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново, Вороново и Смоляниново.

Ориентировочная площадь пожара составляет около 5 тыс. га.

Спасатели эвакуировали 30 человек, еще 30 – отселены, огонь уничтожил более 100 домов.

Погибли пять человек и девять госпитализированы.

Источник: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр