Столкновение пассажирских поездов в Чехии: есть погибшие, десятки раненых

В Чехии возле населенного пункта Пернинк в Карловарском крае лоб в лоб столкнулись два пассажирских поезда.

В результате аварии по меньшей мере три человека погибли, около 30 получили ранения. Девять из них находятся в тяжелом состоянии. На место столкновения отправили вертолеты скорой помощи.

Известно, что авария произошла в труднодоступной горной местности, где есть крутые склоны. Один поезд направлялся в Карловые Вары с немецкого Йохангеоргенштадта, а второй ехал той же линии D3 в обратном направлении.

В районе станции в Пернинке обе линии пересекаются, поэтому один из них должен был остановиться, чтобы пропустить другой, но не сделал этого.

Министр транспорта Чехии заявил, что причиной аварии, скорее всего, стал человеческий фактор. Машиниста поезда, который следовал в Карловые Вары, уже задержали.

At least two people were killed and dozens injured after two passenger #trains collided near #Pernink railway station in the #CzechRepublic, close to the German border, on Tuesday. pic.twitter.com/1NZAkCMsHQ

— srb news (@srbnews0) July 8, 2020