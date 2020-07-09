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Руководил боевиками на Донбассе: СБУ о российском кураторе генерала Шайтанова

Куратор обвиняемого в государственной измене генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова является одним из организаторов войны против Украины на Донбассе.

Полковник ФСБ РФ Игорь Егоров координировал деятельность боевиков в Луганской области в 2014 году.

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— Егоров носил позывной Эльбрус. Он называл себя первым заместителем командующего войсками так называемой Новороссии. Занимался согласованиям совместных действий с так называемым министерством обороны ДНР, — сообщили в СБУ.

Он причастен к атаке на украинские военные самолеты в 2014 году и до ракетного обстрела подразделений ВСУ.

СБУ выложило аудио переговоров Егорова с руководителями гибридных сил РФ.

Как задерживали генерала Шайтанова

Генерала Валерия Шайтанова задержали 14 апреля. Он является одним из бывших руководителей Центра специальных операций А СБ Украины.

Следствие считает, что Шайтанов планировал террористические акты на территории Украины. За это ему обещали вознаграждение в размере $200 тыс. и паспорт гражданина РФ.

Сейчас Шайтанов задержан и находится в следственном изоляторе. Продолжается следствие.

Также контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве бывшего сотрудника Центра спецопераций А СБУ по делу генерала.

Источник: СБУ

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