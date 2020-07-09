Поджог хостела с украинскими заробитчанами совершил 42-летний житель Польши из-за другого поляка.
Об этом мужчина сообщил польской полиции сразу после задержания.
Также известно, что пожар в хостеле устроил житель Хшанува намеренно, вследствие постоянных конфликтов со своим сожителем.
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Хостел арендуется преимущественно украинскими заробитчанами. В день поджога в помещении было 12 человек, в том числе семейные пары с детьми.
Представитель польской полиции рассказал, что 42-летний поляк с Хшанува, который снимал там койко-место, постоянно создавал конфликты и ссорился со своим товарищем. Кроме того, известно, что поджог произошел не по национальным причинам, а по личным.
Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде предварительного заключения в тюрьме в течение трех месяцев. Мужчине грозит до 10 лет заключения.
7 июля произошел поджог хостела с украинскими заробитчанами в польском селе Погожице в Малопольском воеводстве.
В результате пожара никто не пострадал, всем удалось выйти из здания, которое было охвачено огнем. Работники полиции сразу задержали злоумышленника, совершившего поджог. Им оказался 42-летний поляк.
Источник: Mukachevo.net