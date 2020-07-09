В Ужгороде во время операции из человека достали вилку, она пробыла в его желудке от трех до четырех месяцев.

Пациент проглотил ее тупым концом, все это время она находилась внутри не беспокоила его. Но за последние дни чужеродный предмет дал о себе знать.

— За последние три-четыре дня желудок очень болел. Коллеги провели операцию, — сообщил главный врач Ужгородской городской клинической больницы Иван Курах.

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По словам врача, мужчине разрезали желудок и извлекли вилку.

Сейчас он находится в больнице в состоянии средней тяжести. Пациент — представитель ромской общины, имеет проблемы с психикой, дополняет Иван Курах.

В феврале 2020 в Киеве от разрыва пищевода умер двухлетний мальчик.

Ребенок проглотил игрушку. Мальчика госпитализировали в больницу, но во время диагностики по ошибке врачей произошел разрыв глотки и пищевода.

Прокуратура открыла производство по ч. 2 ст. 140 (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) Уголовного кодекса Украины.

Источник: Общественное