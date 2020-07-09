PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Киеве женщина упала в Днепр, а мужчина нырнул на помощь: видео спасения

В ночь с 8 на 9 июля двое киевлян упали в Днепр и не смогли самостоятельно выбраться из воды.

В полицию Киева поступило сообщение о том, что на речном вокзале возле Почтовой площади, два человека застряли между теплоходами и не могут вылезти на берег.

Читайте: Отомстил за утраченную работу: в Киеве мужчина стрелял в знакомого

Патрульные вытащили из воды мужчину и женщину. Обоим гражданам помощь медиков не понадобилась.

По словам мужчины, из-за личной неосторожности женщина упала в воду, а он бросился ее спасать и не смог самостоятельно выбраться на берег.

Происшествия Киева

Ночью 9 июля на Троещине в девятиэтажке вспыхнул пожар. Столичные спасатели получили вызов около 2.00. Известно, что причиной стало возгорание в одной из квартир на седьмом этаже.

Работники ГСЧС эвакуировали 15 жильцов дома, а пожар был ликвидирован в 3.22. В результате пожара в многоэтажке никто не пострадал.

Источник: Патрульная полиция

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх