В Киевской области задержали банду вымогателей и торговцев оружием

В Киевской области четверо мужчин требовали деньги и препараты у наркозависимых, а также торговали оружием на территории региона.

Группировку собрал 38-летний мужчина, другими участниками были парни от 20 до 21 года.

На территории региона они регулярно занимались вымогательством, а если их жертвы не соглашались на условия, угрожали им своим авторитетом и физической расправой.

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Кроме того, они торговали оружием. Правоохранители установили три факта сбыта оружия и боеприпасов.

Полиция сообщила о подозрении участникам группы по статьям о вымогательстве и торговле оружием (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 и ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины). Им грозит до 20 лет лишения свободы.

В Харьковской области ГБР разоблачило группу полицейских, которые вымогали деньги у наркозависимых.

Таким образом они предлагали им откупиться за непривлечение их к ответственности.

Сейчас следственные действия продолжаются.