На Закарпатье сепаратисты собирали подписи за отмену Трианонского договора

На Закарпатье группа граждан Украины собирала подписи в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора, согласно которому в 1920 году от Королевства Венгрия отошла часть земель современной Закарпатской области.
Для анкетирования они напечатали бюллетени, содержащие призывы к нарушению территориальной целостности Украины, сообщили в Службе безопасности Украины.
Украинские граждане действовали под руководством представителей иностранных организаций, добавили в спецслужбе.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст.110 УК Украины о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Организатору анкетирования вручили подозрение и избрали меру пресечения.
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СБУ разоблачила банду сепаратистов
9 июля Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Запорожье группы сепаратистов, которая занимались активной пропагандой создания так называемой Запорожской народной республики.
Оказалось, что задержанные помогали боевикам во время войны на Донбассе в 2014 году.
Во время обыска у них изъяли нагрудные знаки так называемых ЛДНР и РФ, амуницию, сепаратистскую и коммунистическую символику.