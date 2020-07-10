На Закарпатье группа граждан Украины собирала подписи в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора, согласно которому в 1920 году от Королевства Венгрия отошла часть земель современной Закарпатской области.

Для анкетирования они напечатали бюллетени, содержащие призывы к нарушению территориальной целостности Украины, сообщили в Службе безопасности Украины.

Украинские граждане действовали под руководством представителей иностранных организаций, добавили в спецслужбе.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст.110 УК Украины о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Организатору анкетирования вручили подозрение и избрали меру пресечения.







На Закарпатье сепаратисты собирали подписи за отмену Трианонского договора / 2 фотографии

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СБУ разоблачила банду сепаратистов

9 июля Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Запорожье группы сепаратистов, которая занимались активной пропагандой создания так называемой Запорожской народной республики.

Оказалось, что задержанные помогали боевикам во время войны на Донбассе в 2014 году.

Во время обыска у них изъяли нагрудные знаки так называемых ЛДНР и РФ, амуницию, сепаратистскую и коммунистическую символику.