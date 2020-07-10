Спасатели вечером 9 июля локализовали лесной пожар, возникший еще 6 июля на территории Новоайдарского района Луганской области.

Сейчас открытого горения нет, однако спасатели продолжают пролив тлеющей древесины в трех отдельных очагах — это 23, 25, 115 кварталы Боровского и Ахтырского лесничеств.

В ликвидации пожара участвуют 1,6 тыс. спасателей и 228 единиц спецтехникм, в том числе два самолета АН-32П.

На месте работает оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, оперативная группа ГСЧС.

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Лесные пожары в Луганской области начались 6 июля возле села Осколоновка. Из-за сильного ветра огонь распространился на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново, Вороново и Смоляниново.

Жертвами пожара стали пять человек, девять были госпитализированы, огонь уничтожил более 100 домов.

Рассматривается три версии возникновения лесных пожаров: аномальная жара, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.