11 июля в Киеве, на улице Ивана Миколайчука, 7/1, прорвало трубу.

Вода била фонтаном до пятого этажа.

По словам очевидцев, сильным напором воды разбросало камни. Они повредили окна соседних домов.

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Кроме того, во время чрезвычайного пришествия пострадали автомобили, которые находились во дворе. К счастью, никто из людей не был травмирован.















Фонтан до 5 этажа: в Киеве прорвало трубу, камнями побило окна домов и авто / 4 фотографии

Вода залила улицу, из-за чего образовались лужи. По словам очевидцев, сейчас “фонтан” удалось остановить.

В июле из-за непогоды в Одессе улицы превратились в реки, а из люков били фонтаны.

Из-за ливней подтопило улицы Балковскую и часть Приморской, а Таможенная площадь превратилась в озеро.

Очевидцы делились фото и видео последствий непогоды.

Вода на улицах усложнила движение авто и общественного транспорта.

Источник: Богдан Пигуляк