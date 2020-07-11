Фонтан до 5 этажа: в Киеве прорвало трубу, камнями побило окна домов и авто

11 июля в Киеве, на улице Ивана Миколайчука, 7/1, прорвало трубу.
Вода била фонтаном до пятого этажа.
По словам очевидцев, сильным напором воды разбросало камни. Они повредили окна соседних домов.
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Опубликовано Богданом Пигуляком Суббота, 11 июля 2020 г.
Кроме того, во время чрезвычайного пришествия пострадали автомобили, которые находились во дворе. К счастью, никто из людей не был травмирован.
Вода залила улицу, из-за чего образовались лужи. По словам очевидцев, сейчас “фонтан” удалось остановить.
В июле из-за непогоды в Одессе улицы превратились в реки, а из люков били фонтаны.
Из-за ливней подтопило улицы Балковскую и часть Приморской, а Таможенная площадь превратилась в озеро.
Очевидцы делились фото и видео последствий непогоды.
Вода на улицах усложнила движение авто и общественного транспорта.
Источник: Богдан Пигуляк