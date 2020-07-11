Суд в Полтаве взял под стражу трех подозреваемых в ограблении автомобиля Укрпочты. Мужчинам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения залога, как просили прокуроры.

Также правоохранители нашли похищенные при нападении деньги.

По словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, во время обысков также нашли пистолет охранника Укрпочты, который нападавшие забрали с собой.

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Подрыв авто Укрпочты: подозреваемых взяли под стражу, а похищенные деньги вернули / 3 фотографии

Все изъятые деньги после процедур, предусмотренных законом, вернут Укрпочте и доставят адресатам.

Сейчас правоохранители разыскивают пятого подозреваемого — сотрудника Укрпочты, который выполнил функцию наводчика и подговорщика — его личность уже установлена.

Утром 7 июля в Полтавской области возле села Тишки Лубенского района неизвестные подорвали автомобиль Газель, который принадлежит Укрпочте.

Злоумышленники украли деньги, а также табельный пистолет охранника. Телесные повреждения получили два человека, которые находились в авто.