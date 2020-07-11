В Николаеве активиста общественной организации госпитализировали в больницу с огнестрельным ранением головы.
Инцидент произошел 11 июля, полиция получила сообщение в 7.50.
По информации СМИ, ранен глава Николаевской областной организации Всеукраинского объединения Свобода Демид Губский. Его доставили в больницу с собственного дома в Николаеве. У мужчины было сквозное ранение головы.
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Врачи провели операцию и оказывают необходимую медицинскую помощь раненому.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Дело активиста Стерненко
В Украине резонансным остается дело активиста Сергея Стерненко. 11 июня 2020 года ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Еще в 2018 году Стерненко во время нападения на него убил одного из нападавших Ивана Кузнецова. Сейчас полиция считает, что это не была самооборона.
Стерненко избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Источник: Нацполиция, Цензор.Нет, Демид Губский