Упал с балкона отеля на человека: на курорте в Испании погибли двое мужчин

Двое мужчин погибли на курорте в Испании после того, как британский турист упал с балкона в отеле и приземлился на другого человека.

Инцидент произошел утром в воскресенье в одном из отелей в Марбелье.

Пока не ясно, почему 50-летний мужчина упал с балкона седьмого этажа гостиницы.

Британский мужчина приземлился на 43-летнего испанского местного жителя, рассказали медики.

Оба мужчины были объявлены мертвыми на месте происшествия.

В полиции проводят расследование инцидента.

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В Киеве голый мужчина выпрыгнул с балкона

В середине июня в Шевченковском районе Киева голый мужчина выпрыгнул из горящей квартиры, в которой впоследствии обнаружили труп женщины.

Перед этим пострадавший мешал спасателям ГСЧС установить лестницу и начать тушение пожара.

Источник: Fox news