Упал с балкона отеля на человека: на курорте в Испании погибли двое мужчин

Двое мужчин погибли на курорте в Испании после того, как британский турист упал с балкона в отеле и приземлился на другого человека.
Инцидент произошел утром в воскресенье в одном из отелей в Марбелье.
Пока не ясно, почему 50-летний мужчина упал с балкона седьмого этажа гостиницы.
Британский мужчина приземлился на 43-летнего испанского местного жителя, рассказали медики.
Оба мужчины были объявлены мертвыми на месте происшествия.
В полиции проводят расследование инцидента.
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В Киеве голый мужчина выпрыгнул с балкона
В середине июня в Шевченковском районе Киева голый мужчина выпрыгнул из горящей квартиры, в которой впоследствии обнаружили труп женщины.
Перед этим пострадавший мешал спасателям ГСЧС установить лестницу и начать тушение пожара.
Источник: Fox news