Из-за непогоды в Украине обесточены 23 населенных пункта в трех областях.

Больше всего пострадала Черниговская область, где обесточены 10 населенных пунктов. Еще девять пунктов остались без света в Луганской и четыре в Киевской областях.

— В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 23 населенных пункта в 3 областях. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, — сообщили в ДСНС.

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Ликвидация последствий непогоды в Западной Украине

Сейчас на территории западных областей подтопленных населенных пунктов, подвалов и приусадебных участков нет.

Однако разрушенными остаются более 202 км автодорог и 95 мостов.

Частично повреждены 549 км дорог и 213 мостов.

Спасатели за все время спасли 478 человек и эвакуировали 721, отселили из зоны стихийного бедствий 1 324 человека.