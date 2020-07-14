Хотел припугнуть: в Бердянске атошник обстрелял детей из окна квартиры

В Бердянске Запорожской области мужчина устроил стрельбу по детям из окна своей квартиры.
На место прибыли полицейские и задержали стрелка. Дома у него обнаружили целый арсенал оружия. В частности, автомат с боеприпасами, гранаты, а также сигнальные ракеты.
Мужчина заявил, что оружие ему необходимо для того, чтобы обезопасить себя и близких от нападения сепаратистов.
Стрелком оказался 52-летний участник АТО.
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По его словам, он хотел припугнуть детей, потому что они гуляли возле его подъезда и неоднократно проявляли агрессию по отношению к жителям.
— Я предупреждал их словесно – не доходит. Оскорбляли меня нецензурной бранью и хотели, чтобы я вышел к ним на улицу, их была большая компания, я бы один с ними не справился. Позже произвел выстрел в воздух – предупредительный. Я ни в коем случае не хотел ни в кого стрелять, – сказал он.
Пострадавших в результате стрельбы нет.
Стрельба из окна в Киеве
В апреле в Соломенском районе Киева полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу по прохожим из окна квартиры. В результате инцидента никто не пострадал.
Мужчина закопал оружие в вазон с растениями, чтобы скрыть свою причастность.
41-летний задержанный ранее отбывал наказание за нанесение тяжких телесных повреждений.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве. Ему грозит до семи лет заключения.
Источник: Pro.berdiansk
Фото: Pro.berdiansk