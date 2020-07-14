Пошел поить скот: в Одесской области выясняют причины внезапной смерти подростка

В Саратском районе Одесской области внезапно умер 15-летний парень.

По предварительной информации, ребенок днем ​​пошел поить скот, а через несколько минут его нашли мертвым.

Сейчас тело парня отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

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Правоохранители решают вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой внезапная смерть) Уголовного кодекса Украины.

В Геническе Херсонской области ученица 8 класса умерла из-за ссоры с родителями.

После конфликта она напилась таблеток и ртути. Девушку госпитализировали в больницу, медики боролись за ее жизнь, но ее не удалось спасти.

Она умерла в реанимации через несколько часов после инцидента. Правоохранители выясняют причины, которые толкнули ребенка на такой шаг.